Qui Juventus, oggi giorno di riposo. Thuram l'unico dubbio di Spalletti

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La Juventus, oggi, non sarà alla Continassa e la squadra osserverà un giorno di riposo. Come scrive TuttoJuve.com, domani è fissata la ripresa in vista del match contro la Fiorentina. Spalletti, in settimana, si concentrerà sul lavoro offensivo visto che la squadra fatica a segnare. Sabato a Lecce Khéphren Thuram non è sceso in campo, al suo posto ha giocato Teun Koopmeiners.

Il francese ha un fastidio al ginocchio e al Via Del Mare indossava una vistosa fasciatura. In settimana si capirà come sta il francese e se contro la Fiorentina potrà essere nuovamente titolare. Questo sarà l'unico dubbio di formazione che si poterà dietro Spalletti perché per il resto si vedranno gli stessi giocatori che hanno giocato contro il Lecce.