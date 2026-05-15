Paratici convinto da Ndour e Mandragora, il CorSport: "Faranno parte della Fiorentina del futuro"

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Ndour e Mandragora rappresentano due di quei giocatori che faranno parte della base italiana che Paratici vuole confermare per la Fiorentina del futuro. Entrambi in questa stagione hanno dato il loro contributo, tra alti e bassi inevitabili considerata l'annata complicatissima della Fiorentina e diversamente non poteva essere. Soprattutto l'azzurro Under 21, che avrà anche la soddisfazione della chiamata in Nazionale da parte del commissario tecnico pro tempore Silvio Baldini, ha evidenziato una crescita tecnica e caratteriale che lo ha portato dritto nella lista dei confermati. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.