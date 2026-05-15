Di Livio: "La Viola non sfigurerà allo Stadium. Kean? Incognita"

vedi letture

Queste le parole di Angelo Di Livio, ex Fiorentina e Juventus, sulla partita di domenica tra le due squadre la cui data si è saputa ufficialmente solo ieri: "Credo che questo sia frutto dell'incompetenza, perché nel momento in cui vengono stilati i calendari bisogna sapere che in questo periodo si gioca anche al Foro Italico. E non è possibile far giocare il derby di Roma in questi giorni. Per me è stato sbagliato tutto dall'inizio".

Che gara sarà allo Stadium?

"La Fiorentina è salva, vero, ma non vuole fare brutte figure. Credo che sarà questo il messaggio di Vanoli alla squadra, poi questa è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie che ci tengono tantissimo al risultato. Sarà un match vero".

Riporterebbe Kean alla Juventus?

"Moise Kean devo ancora capire che tipo di giocatore è. Aveva fatto molto bene l'anno scorso, ma quest'anno anche per questioni fisiche non si è ripetuto. Per me è ancora un'incognita".