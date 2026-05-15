FirenzeViola La parabola discendente di Comuzzo: valutazioni in corso sul futuro

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Pietro Comuzzo è passato da essere un talento gettonatissimo a un'incognita dal futuro incerto. Ma la sua involuzione parte da lontano: nel gennaio 2025 la Fiorentina ha cambiato modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Il difensore viola ha abbassato il livello delle sue prestazioni, finendo per fare panchina. Questo non toglie che l'inizio di campionato in spolvero abbia attratto la stima di molti club, italiani e internazionali, che si sono fatti avanti.

Una serie di offerte rifiutate.

Se proprio in quel gennaio 2025 si era presentato il Napoli con una proposta complessiva da 35 milioni di euro rifiutata dalla Fiorentina, in estate la società viola aveva ricevuto l'offerta monstre dell'Al-Hilal da 40 milioni totali, stavolta rifiutata da Comuzzo. L'ultima insidia in ordine di tempo è arrivata da Bergamo: ad agosto l'Atalanta aveva offerto, invano, 25 milioni. Oggi la Fiorentina studia attentamente il da farsi, consapevole della svalutazione del suo cartellino.

La parabola discendente.

Anche perché quest'anno Comuzzo ha confermato il suo percorso altalenante, e addirittura da inizio febbraio ad oggi è stato impiegato dal primo minuto una sola volta in campionato. Contro l'Hellas Verona. Per il resto solo 122 minuti in undici gare: 11 medi a partita. La stagione desolante della Fiorentina lo ha condizionato a maggior ragione, motivo per cui la dirigenza dovrà capire se valga la pena accettare un'eventuale nuova offerta per il classe 2005.