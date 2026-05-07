Giraldi: "Con De Rossi gli attaccanti del Genoa sono migliorati ed ora sono attenzionati"

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Il dirigente sportivo, tra le altre di Brescia e Nottingham Forest, ha parlato a Radio Sportiva ed ha speso belle parole per Daniele De Rossi, tecnico del Genoa che affronterà la Fiorentina domenica e che viene accostato anche alla panchina viola: "Quando è arrivato a Genova, e secondo me ha fatto un lavoro di livello altissimo, aveva un attacco che credo non avesse fatto un gol in casa. Con un’idea comune, i vari Colombo, Vitinha, Ekuban ed Ekhator sono diventati calciatori che ora vengono seguiti con grande attenzione e interesse.

Se hai una proposta convincente, migliorano i risultati ma migliora anche il collettivo e con esso i singoli. È una filosofia che condivido, quella di avere una certa idea di gioco che riesca a coinvolgere e migliorare tutti”.