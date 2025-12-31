Qui Cremonese: anche Nicola tiene tutti sugli attenti, allenamenti continui per i grigiorossi
In casa Cremonese prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 4 gennaio. Nella giornata di ieri, la formazione grigiorossa si è allenata alle ore 15 presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, svolgendo una seduta pomeridiana incentrata su aspetti tecnici e atletici.
La sessione ha preso il via con una fase di attivazione fisica, per poi proseguire con esercizi mirati alla tecnica in movimento e a situazioni di gestione del possesso palla. A conclusione dell’allenamento, spazio a una partita a squadre contrapposte e a un’ulteriore fase dedicata al lavoro fisico, sia individuale che di gruppo. Nella giornata odierna invece la squadra è tornata in campo in mattinata per un allenamento programmato alle ore 10, sempre presso il centro sportivo cittadino. Il lavoro proseguirà con carichi progressivamente crescenti in vista della trasferta del Franchi. Nessun riposo quindi anche per la squadra di Davide Nicola, in campo anche per l'ultimo giorno dell'anno solare. Lo riporta Calciocremonese.it.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati