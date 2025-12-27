Cremonese, il Napoli prima della Fiorentina. Nicola ritrova Bianchetti, non Ceccherini
Sarà la Cremonese la successiva avversaria della Fiorentina in campionato, domenica prossima al Franchi. Prima però, i grigiorossi sfideranno domani il Napoli, match è valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Il tecnico Davide Nicola dovrà fare a meno di Federico Ceccherini, fermato dal giudice sportivo e dunque indisponibile per la gara contro gli azzurri. Un’assenza pesante soprattutto sul piano dell’esperienza, in una partita che richiederà grande attenzione difensiva.
La notizia positiva arriva però dal rientro di Matteo Bianchetti, tornato a disposizione dopo aver saltato i precedenti impegni contro Torino e Lazio. Il suo recupero offre a Nicola un’opzione in più nel reparto arretrato. Da capire come arriveranno poi, come condizioni fisiche, al match contro i viola.
