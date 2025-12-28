Cremonese, Nicola: "Affronteremo la Fiorentina con la solita voglia di migliorarci"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn nel post partita della sconfitta contro il Napoli proiettandosi già sul prossimo turno di campionato e sulla gara contro la Fiorentina al Franchi: "È difficile per noi mantenere un certo ritmo, ogni partita sarà importante. Noi continuiamo ad allenarci e faremo così anche contro la Fiorentina con la voglia di migliorarci.

La prestazione, rispetto a quella contro un'altra grande come l'Inter, è stata notevolmente diversa. In Baschirotto ho visto la sintesi di ciò che vorrei, ha avuto il coraggio di accettare l'uno contro uno con Hojlund e poi i gol presi sono frutto di tante cose".