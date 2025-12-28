Cremonese, Nicola: "Affronteremo la Fiorentina con la solita voglia di migliorarci"
FirenzeViola.it
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn nel post partita della sconfitta contro il Napoli proiettandosi già sul prossimo turno di campionato e sulla gara contro la Fiorentina al Franchi: "È difficile per noi mantenere un certo ritmo, ogni partita sarà importante. Noi continuiamo ad allenarci e faremo così anche contro la Fiorentina con la voglia di migliorarci.
La prestazione, rispetto a quella contro un'altra grande come l'Inter, è stata notevolmente diversa. In Baschirotto ho visto la sintesi di ciò che vorrei, ha avuto il coraggio di accettare l'uno contro uno con Hojlund e poi i gol presi sono frutto di tante cose".
Pubblicità
Avversari
L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia? di Tommaso Loreto
Le più lette
1 L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Copertina
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com