Parma, Corvi ammette: "La mia parata su Comuzzo la più importante di oggi"

Tra i giocatori decisivi oggi per il Parma, nella vittoria contro la Fiorentina, c'è stato sicuramente Edoardo Corvi. Il portiere ducale è stato protagonista di tante parate decisive, tanto che esprime quella che a suo modo di vedere è stata la più importante: "Quella su Comuzzo, il mio preparatore dei portieri mi ha detto di andarci con la mano bloccata", spiega ai microfoni di Dazn nel post gara.