Parma, Bernabè esulta sui social: "Meritavamo una vittoria così"
Il centrocampista del Parma, Adrian Bernabé, protagonista con una buona prova nella vittoria di ieri della sua squadra contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, ha commentato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram il match del Tardini: "Ci meritavamo di concludere l’anno cosi! Orgoglio di formar parte di questo gran gruppo!".
Un messaggio non solo rivolto alla vittoria contro i viola ma anche alla conclusione dell'anno solare.
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
