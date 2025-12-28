Social

Parma, Bernabè esulta sui social: "Meritavamo una vittoria così"

Parma, Bernabè esulta sui social: "Meritavamo una vittoria così"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:20Avversari
di Redazione FV

Il centrocampista del Parma, Adrian Bernabé, protagonista con una buona prova nella vittoria di ieri della sua squadra contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, ha commentato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram il match del Tardini: "Ci meritavamo di concludere l’anno cosi! Orgoglio di formar parte di questo gran gruppo!".

Un messaggio non solo rivolto alla vittoria contro i viola ma anche alla conclusione dell'anno solare.