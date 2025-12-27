Dagli inviati Circati esulta: "Difficile il finale, ma nei primi 60' abbiamo fatto molto bene"

Il capitano del Parma, Alessandro Circati, al termine della vittoria contro la Fiorentina ha preso la parola dalla pancia del Tardini. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Secondo me nei primi sessanta minuti abbiamo giocato bene, con un gioco più pulito del solito. Non credo ci sia una risposta esatta. Noi affrontiamo ogni partita per vincere".

Come si prepara un rientro in una partita così delicata?

"Io tratto ogni partita allo stesso modo, non mi emoziono per ciò che ho davanti. Non sentirti bene ti condiziona, quindi quando mi sento bene lo faccio sapere ai dottori e do il via libera".

Qual è stato il momento più difficile oggi?

"Il finale direi, quando ci siamo abbassati, non volontariamente ma queste cose capitan. Nell'arco dei novanta minuti è normale".