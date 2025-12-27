Dagli inviati Cuesta nel post gara: "Siamo solidi e ci siamo adattati bene alla partita"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, dopo il successo contro la Fiorentina ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti al Tardini. Ecco le sue dichiarazioni:

Il primo gol di Sorensen. Un dato importante in una partita importante?

"Ci manca ancora tantissima strada per fare meglio. Questo è solo l'inizio. Speriamo di migliorare, dobbiamo farlo ogni giorno e che ciò ci permetta di essere competitivi. Oggi la squadra è stata solida, ci siamo adattati ai vari momenti della partita. Ma abbiamo avuto momenti di qualità, dove abbiamo attaccato la porta e così è arrivato al gol. Prendo gli aspetti positivi ma dobbiamo migliorare molto".

Intende anche sfruttare di più le occasioni?

"Anche, ma intendo pure il non concedere ripartenze con facilità. Quando perdi partite come quella con la Lazio sembri il peggiore, mentre oggi sembri il campione del mondo, ma non è così".

Il ritorno di Circati è un altro tassello importante?

"È stato molto importante. Direi che però è stata importante la partecipazione di tutti, anche chi non giocava. Tutti aiutavano ed erano coinvolti percé una delle grandi qualità di questa squadra è essere una squadra dentro e fuori".

La squadra è sembrata disunirsi dopo il gol?

"Abbiamo fatto un po' di fatica nella pressione. Non è stata una reazione di abbassarci, noi vogliamo mantenerci alti per segnare ancora e tenere gli avversari lontani. La partita ha avuto momenti diversi. Dovremo migliorare quella gestione della partita".

La scelta di Circati dall'inizio?

"C'era la possibilità di far giocare Troilo e Trabucchi, mentre Delprato non ce l'avrebbe fatta dall'inizio, ma abbiamo sentito che la scelta giusta fosse lui".

Avete difeso insieme.

"È un'idea di crescita".

Il Parma vive molto di "folate". Quanto è lontano dal suo modo di vedere il calcio?

"La continuità nel gioco è molto importante. Avere quella consistenza ti permette di andare nell'area avversaria. Per me le folate fanno parte del gioco. Ovviamente ti può piacere avere più consistenza, ma sono momenti della partita. Dipenderà dalla nostra velocità di far crescere la squadra in questi eventi".