Dal Viola Park: Fiorentina in campo anche per l'ultimo dell'anno, due assenti

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Redazione FV

Ultimo giorno dell'anno di lavoro in casa Fiorentina: proseguono gli allenamenti al Viola Park, in vista della sfida di domenica contro la Cremonese. Il club ha appena pubblicato sui propri canali ufficiali le foto della seduta di oggi: tutti presenti a eccezione dei lungodegenti, di Moise Kean (in permesso familiare lontano da Firenze) e di Rolando Mandragora (non al meglio, dovrebbe tornare domani in gruppo).

Queste le immagini postate su Instagram dalla Fiorentina.