"Vanoli è da 4 in pagella, la sua Fiorentina è quella di Pioli": le pagelle della Nazione

Nel pagellone di fine anno della Fiorentina fioccano le insufficienze. La Nazione giudica da 4 anche l'approccio di Paolo Vanoli alla panchina viola, stesso voto per il predecessore, Stefano Pioli. Ecco il giudizio del quotidiano su Vanoli: "Il suo 2025 da fiorentino si è chiuso con il tonfo di Parma. I numeri dicono che il suo percorso netto dopo lo sprofondo di Pioli è semplicemente (e amaramente) lo stesso. Si presenta come il sergente che può e vuole rimettere in riga l'atteggiamento dei giocatori. E forse ci prova.

Ma.... E poi c'è la questione tattica. La Fiorentina di Vanoli è (per troppe settimane) la fotocopia di quella di Pioli e lo sono anche i risultati. Cambia qualcosa (vedi la difesa a quattro al posto di quella iper-perforata a tre) ed ecco il miracolo della prima vittoria in campionato (siamo alla giornata numero 16). Sette giorni dopo è di nuovo il buio".