Cremonese al lavoro per Firenze: focus su tecnica dinamica e possesso palla
FirenzeViola.it
La Cremonese di Davide Nicola continua a prepararsi per la trasferta di Firenze, al Franchi contro la Fiorenitna appunto, di domenica prossima alle 15. Allenamento dunque anche oggi pomeriggio, come riporta il club stesso: "I grigiorossi sono scesi in campo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” alle ore 15 di oggi, martedì 30 dicembre. Il programma di lavoro è stato il seguente: attivazione fisica, lavoro con focus sulla tecnica dinamica ed esercitazioni sul possesso palla. La seduta si è poi conclusa con una partita e una sessione di lavoro fisico. Domani allenamento alle ore 10".
