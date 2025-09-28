Dagli inviati Pisa, le parole di Gilardino: "C'è rammarico: ci sono stati episodi dubbi, molto discutibile la mano"

L'allenatore del Pisa Alberto Gilardino ha parlato nel post partita in sala stampa. Queste le sue parole: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi per la partita che hanno fatto. C'è rammarico per non aver portato a casa in 3 punti. Ma in questo momento anche 1 punto in una squadra forte come la Fiorentina ci dà energia per la prossima partita. Abbiamo creato i presupposti per poterla vincere con i due legni colpiti, siamo stati perfetti in fase difensiva. Se continuiamo così le vittorie arriveranno".

Episodi dubbi? "Sì ci sono stati. Sul gol di Meister devo dire che se lo deve sentire suo. Io faccio fatica, da ex attaccante, a capire queste situazioni. C'è un episodio molto discutibile sul cross di Bonfanti e la mano. Però io devo pensare al campo e sono contento della prestazione".

Aebischer? "Ha avuto un problema all'adduttore e lo valuteremo".

Un giudizio sulla partita di Tramoni? "Ha fatto un lavoro incredibile con Nzola, spendendo energie in fase difensiva, ha lavorato molto bene tra le linee. Cerchiamo concretezza negli ultimi metri, ma è un percorso di crescita che stiamo facendo giocando"

Cosa manca ancora? "Sono soddisfatto, la maturazione prevede anche questo tipo di step, abbiamo percentuali di crescita. Ci mancano i tre punti e li desideriamo, ma contento e soddisfatto della prova. E' stata, assieme a quella di Bergamo, la nostra miglior partita. La vittoria arriverà".

Un giudizio sui cambi? "Ci hanno dato freschezza, personalità, ci serviva energia positiva. Ha fatto molto bene anche Vural, ha qualità importanti"