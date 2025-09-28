Da Pisa, ultras viola in città. Bastoni, mazze e cori: attimi di tensione, tifoserie quasi a contatto

Primi momenti di tensione in vista di Pisa-Fiorentina, a poche ore dal match dell'Arena Garibaldi. Come documenta Il Tirreno sulle proprie pagine online, un gruppo di ultras viola ha raggiunto la città pisana nella zona del mercato di via Paparelli. Un centinaio i tifosi della Fiorentina, con bastoni e mazze, hanno intonato cori contro quelli nerazzurri tra cui "Dove sono i nostri nemici?", e lanciato petardi.

Esposto anche un lungo striscione contro il caro biglietti nei settori popolari, la città è blindata dalle forze dell'ordine a scongiurare ogni tipo di pericolosità per l'ordine pubblico. Come riporta il sito del quotidiano, i gruppi delle due tifoserie sarebbero stati molti vicini ad entrare in contatto tra via Carducci e via Leopardi, vicino alla piazza del mercato (che si trova non troppo distante dallo stadio): possibili scontri fermati dall’intervento della polizia, chiamata a gestire una situazione di grande allarme e preoccupazione. Alta tensione anche in zona La Fontina alle porte della città.