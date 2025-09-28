Pisa-Fiorentina, Nzola nel post partita: "Oggi sfortunati, ci manca solo il gol"
L'attaccante del Pisa Mbala Nzola ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Siamo stati sfortunati, la squadra è in crescita, speriamo di vincere presto. Serve solo che iniziamo a segnare e le vittorie arriveranno. Akinsanmiro è il mio player, è troppo forte come calciatore. Il nostro pubblico è stato straordinario, speriamo di regalare loro tante vittorie".
