Milan, la Curva Sud annuncia: "La tifoseria tornerà al completo dalla sfida con la Fiorentina"

In occasione di Milan-Napoli di domani sera la Curva Sud Milano torna a cantare e sostenere la squadra anche a San Siro. Stando però al comunicato ufficiale rilasciato sui social dalla stessa Curva il tifo completo dei rossoneri con bandiere, striscioni e stendardi tornerà a partire dalla prossima gara casalinga contro la Fiorentina di Pioli:

“Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina. Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala".