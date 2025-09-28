Gilardino recrimina: "Meritavamo la vittoria. Il mani di Pongracic era molto chiaro"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Sulle tante occasioni avute: "Credo che i ragazzi oggi abbiano rappresentato bene il cuore dei tifosi allo stadio. Il pareggio ci va stretto contro una squadra forte, abbiamo avuto diverse occasioni come la traversa di Nzola e il palo di Cuadrado. Oltre a questo ci sono state anche diverse sisutazioni dubbie in area. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione".

Pensa che abbiate dimostrato di poter rimanere in questa categoria?: "Si, c'è grande certezza e desiderio di restare in Serie A. Vedo la crescita della squaddra, oggi non era semplice giocare così contro questa Fiorentina. Abbiamo pressato bene, difeo bene e siamo ripartiti con qualità Dispiace perché non abbiamo preso i tre punti. Come ho detto alla squadra però dobbiamo continuare a crederci.

Non crede ci sia un po' di ansia per la vittoria che ancora manca?: "No, non credo ci sia ansia da risultato ma quello che ho detto ai ragazzi è che nel nostro percorso di maturazione che stiamo avendo si deve passare da risultati così. Sono sicuro però che con questo atteggiamento troveremo i tre punti. Ci sono stati episodi dubbi su cui recriminare oltre ai pali e le traverse colpite":

Ancora sugli episodi dubbi: "Sinceramente sul gol di Meister mi hanno spiegtao che è una regola e la accettiamo. Per il mani di Pongracic credo che sia tutto molto chiaro".