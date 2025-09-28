Gilardino recrimina: "Meritavamo la vittoria. Il mani di Pongracic era molto chiaro"

Gilardino recrimina: "Meritavamo la vittoria. Il mani di Pongracic era molto chiaro"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:31Avversari
di Lorenzo Della Giovampaola

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Sulle tante occasioni avute: "Credo che i ragazzi oggi abbiano rappresentato bene il cuore dei tifosi allo stadio. Il pareggio ci va stretto contro una squadra forte, abbiamo avuto diverse occasioni come la traversa di Nzola e il palo di Cuadrado. Oltre a questo ci sono state anche diverse sisutazioni dubbie in area. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione".

Pensa che abbiate dimostrato di poter rimanere in questa categoria?: "Si, c'è grande certezza e desiderio di restare in Serie A. Vedo la crescita della squaddra, oggi non era semplice giocare così contro questa Fiorentina. Abbiamo pressato bene, difeo bene e siamo ripartiti con qualità Dispiace perché non abbiamo preso i tre punti. Come ho detto alla squadra però dobbiamo continuare a crederci.

Non crede ci sia un po' di ansia per la vittoria che ancora manca?: "No, non credo ci sia ansia da risultato ma quello che ho detto ai ragazzi è che nel nostro percorso di maturazione che stiamo avendo si deve passare da risultati così. Sono sicuro però che con questo atteggiamento troveremo i tre punti. Ci sono stati episodi dubbi su cui recriminare oltre ai pali e le traverse colpite":

Ancora sugli episodi dubbi: "Sinceramente sul gol di Meister mi hanno spiegtao che è una regola e la accettiamo. Per il mani di Pongracic credo che sia tutto molto chiaro".