Pisa, le parole di Akinsanmiro: "Meritavamo qualcosa in più, ma siamo sulla strada giusta"

Il centrocampista del Pisa Akinsanmiro ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato con grande grinta e determinazione, forse meritavamo un risultato diverso, ci teniamo questo punto e andiamo avanti. Siamo sulla strada giusta. E' stata dura a centrocampo, sono le prime gare in A per me quindi non è stato semplice. Sono molto contento per il premio di migliore in campo".