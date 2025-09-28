RFV Touré contro il VAR: "Era mano di Pongracic. E non andava annullato il gol"

Idrissa Toure, centrocampista del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dall'Arena Garibaldi al termine della partita pareggiata 0-0 contro la Fiorentina.

Un punto contro la Fiorentina. Che gara è stata?

"Fino a ora abbiamo giocato delle gare contro squadre fortissime, ma le prestazioni, oggi compreso, non sono mai mancate, non sta arrivando solo il risultato: oggi avremmo meritato la vittoria, ci abbiamo messo più cuore. Il rigore? Per me la mano di Pongracic non era molto naturale come ravvisato dall'arbitro, per me era un po' larga. E non era neppure necessario annullarci il gol".

Era questo un derby, sicuramente sapete dell'importanza della partita.

"Questa era una partita speciale, anche i tifosi lo hanno dimostrato, ripeto che avremmo meritato la vittoria. Ma ora guardiamo alle prossime gare" .

Da Inzaghi a Gilardino. Come è cambiato il suo presente?

"La visione di gioco di Gilardino mi aiuta tanto, ci alleniamo molto con tattica e tecnica, temi su cui lui è molto bravo, io provo a fare poi in campo quello che mi chiede. Mi fa piacere affrontare certi campioni, voglio capire se qui ci posso stare".