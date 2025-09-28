Pisa, parla il capitano Caracciolo: "Gara dal sapore diverso, ci teniamo a far bene"

Il capitano del Pisa Antonio Caracciolo ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Queste le sue parole dul derby: "Non ho spiegato nulla ai compagni. Non c'è da presentare una gara così, è una partita importante. Io sono qui da 6 anni e se ne parla da molto tempo di questa sfida dal sapore diverso. Ci teniamo a far bene".