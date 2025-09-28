Pioli dopo Pisa-Fiorentina: "Oggi segnali più positivi che negativi: mancata incisività"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, nervosa e fallosa. Era un derby sentito. L'abbiamo interpretata come volevamo ma possiamo incidere di più. Potevamo essere più pericolosi. Ho visto comunque delle cose positive, non era il risultato che volevamo. Oggi i segnali sono più positivi che negativi. Il Pisa è stato molto aggressivo, siamo usciti troppe volte sugli esterni, bisognava tenere la palla dentro e cercare i trequartisti. Oggi ci è mancato il gol, possiamo fare meglio ma abbiamo costruito con una certa continuità".

Cosa porta a casa da questa partita? "Non sempre il calcio ti dà i risultati per quanto lavori: questo è il nostro momento. Io vedo una squadra attenta e vogliosa di fare. Anche i ragazzi erano delusi a fine partita. Dobbiamo diventare ancora più squadra, io però ho visto degli spunti positivi. Le prestazioni sono in crescendo, dobbiamo migliorare nei dettagli. La squadra può fare bene, l'inizio è stato più difficile di quello che volevamo".

Le prossime gare? "Dobbiamo avere sempre la giusta mentalità, non pensare lontano, ma pensare alla gara di Conference. Vogliamo iniziare bene il girone, la Conference è un nostro obiettivo. Poi penseremo alle gare con avversari difficili che ci daranno nuove risposte".