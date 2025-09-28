Pisa, il ds Vaira: "La squadra arriva bene a questo derby, siamo pronti e dobbiamo confermarci"

Le parole di Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, ai microfoni di DAZN prima del derby con la Fiorentina. "Serve confermare le prestazioni delle prime giornate, il risultato passa attraverso le prestazioni. Sono convinto che riusciremo a ottenere i punti che avremmo meritato. La squadra sta arrivando, il mercato deve ancora arrivare. La squadra comincia a stare bene, anche in Coppa è stata ottima come a Napoli. Arriviamo bene a questa partita e siamo pronti".