Pisa-Fiorentina, squadra a salutare sotto la curva: ma i tifosi la respingono

Derby amaro non solo in campo per la Fiorentina. Dopo il pareggio contro il Pisa, la squadra di Pioli ha provato a salutare i tifosi presenti nel settore ospiti dell’Arena Garibaldi, ma è stata respinta con fischi e cori di disapprovazione. Un gesto che testimonia il clima tutt’altro che sereno tra la squadra viola e la propria tifoseria, delusa per l’ennesima prestazione opaca e lontana dalle aspettative di inizio stagione.