Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna la difesa a 3, con Pablo Marì. Fazzini ok, davanti Kean e Gud
Oggi alle 13:53
di Redazione FV

34 anni dopo tornano a sfidarsi Pisa e Fiorentina nel campionato di Serie A. Un derby che ormai mancava ormai da decenni, da 23 anni, da una sfida in Coppa Italia. Oggi alle 15, all'Arena Garibaldi di Pisa tornano ad affrontarsi due acerrime rivali a caccia, entrambe, della prima vittoria in campionato in questa stagione. Di seguito le formazioni ufficiali: 

PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni; Nzola.
A disposizione: David Nicolas Andrade, Scuffet, Angori, Hojholt, Henrik Wendel Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Tortajada, Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi, Jeremy Kandje Mbambi, Lorran Lucas Pereira de Sousa.
Allenatore: Alberto Gilardino.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fagioli, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Richardson, Sohm, Parisi, Piccoli, Sabiri, Ndour, Dzeko.
Allenatore: Stefano Pioli. 