Eurorivale, il Sigma Olomouc pareggia in trasferta con doppietta di Vasulic

di Redazione FV

La prima avversaria della Fiorentina nella fase campionato della Conference sarà il Sigma Olomouc che giovedì sera arriverà al Franchi. Il Sigma nel campionato ceco ha giocato nel pomeriggio, andando a pareggiare sul campo del Bohemians per 2-2. Vantaggio avversario con Ristovski dopo 3' ma poi sale in cattedra Daniel Vasulic che al 17' segna una doppietta e in un minuto ribalta il risultato.

Al 65' Yusuf firma però il pari per il Bohemians. Il Sigma con il pari di oggi sale a 15 punti dopo 10 giornate insieme ad altre tre squadre tutte all'inseguimento delle prime tre già in fuga, ossia Sparta Praga a 25 punti, Slavia a 24 e Jablonec a 21.