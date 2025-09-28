"Fiorentina, c'è tanto da lavorare". Il commento degli opinionisti di Firenzeviola

La Fiorentina torna da Pisa con un punto ma ancora tanti punti interrogativi visti i 3 punti in classifica raccolti nelle prime cinque partite di campionato. Senza grandi idee e anche fortunati visto che ai padroni di casa nel derby è stato annullata una rete per tocco di mano, i giocatori agli ordini di Pioli non sono mai riusciti a mostrare le proprie qualità. Questi i commenti degli opinionisti di Firenzeviola.it.

Angelo Giorgetti: "La voglia di lottare almeno c’è, il resto no. Pioli recupera Pablo Mari per gestire la difesa a tre e resuscita lo schema palla-lunga-a-Kean (che parte da solo in attacco, finendo poi con Piccoli e Dzeko nel finale alla disperata), i giocatori viola ce la mettono tutta nei contrasti ma alla fine della battaglia è il Pisa che ha un giramento di scatole stratosferico: una traversa, un palo, un gol revocato, un fallo di mano di Pongracic in area sul quale il Var non si esprime. C’è molto, molto, molto, molto da chiarire dentro lo spogliatoio".

Stefano Prizio: "Il leitmotive delle partite viola inizia a stuccare e non siamo neppure a ottobre. I viola escono da Pisa con un altro punticino per giunta rubacchiato, ad episodi visti, i meccanismi di gioco non sembrano funzionare, specialmente in avanti, Pioli anche oggi ha provato soluzioni diverse col risultato di aumentare la confusione, ma non la pericolosità o i tiri in porta che sono troppo pochi e quei pochi non si mutano in gol regolari. C'è da fare, per chi è in campo e per chi guarda".