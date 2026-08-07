Ufficiale È ufficiale, Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina: contratto fino al 2027

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Ci siamo, dopo l'arrivo nel bagno di folla viola a Peretola, e la conclusione dell'iter classico delle visite mediche, è arrivata l'ufficialità per quando riguarda Franco Mastantuono alla Fiorentina. Il classe 2007 argentino arriva dal Real Madrid con la formula del prestito secco. Questo l'annuncio del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franco Mastantuono dal Real Madrid C.F. Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste".

Questo invece di seguito il comunicato ufficiale del Real Madrid in merito alla cessione del suo tesserato pubblicato su Instagram. I blanocs in merito alla formula sottolineano ovviamente che si tratta di un prestito fino al 30 giugno 2027. Questa la nota ufficiale:

"Real Madrid C.F. e ACF Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Franco Mastantuono fino al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2027".