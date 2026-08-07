Carlo Conti: "Attenzione agli entusiasmi e a parlare di Champions. Centenario? Fossi in Antognoni ci ripenserei"

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Carlo Conti, conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato del momento viola e del super mercato di Paratici, ma non solo, a InToscana. Queste le sue parole: "Io come lo scorso anno non ero catastrofista quando sentivo dire "Serie B sicura", ora dico attenzione perché invece sento parlare di zona Champions League. Sicuramente Paratici sta facendo un grandissimo lavoro, sono soddisfatto della campagna acquisti, adesso il grosso viene, parafrasando il cognome dell'allenatore, da fare in campo. Sarà un grandissimo modo di celebrare il centenario".

Se le dicessi che nei prossimi tre/cinque anni la Fiorentina vincerà il prossimo scudetto? "Per me il terzo scudetto sarebbe un'enorme soddisfazione, io ho vissuto il secondo ed è stata la prima maglia della Fiorentina. I miei fratelli mi regalarono la maglia numero 10 che allora non aveva i nomi dietro ma era di De Sisti, e io ero orgoglioso perché lui è nato come me il 13 marzo. Ancora oggi il primo augurio che faccio in quel giorno è a lui. Quindi vivere il mio secondo scudetto e il terzo del club sarebbe fantastico, sarebbe anche il primo di mio figlio. Andiamo per gradi però, prima con un bel piazzamento Uefa e poi perché no, mettiamoci una coppetta".

Cosa pensi di quello che sta accadendo con Antognoni? "Mi dispiace molto, sono cose personali. La Fiorentina ha fatto un grandissimo passo e segno di distensione, io a lui direi di ripensarci perché è la bandiera e l'unico dieci".