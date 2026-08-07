Mastantuono in viola, nuovi dettagli sul contratto: ecco la suddivisione dello stipendio
Emergono nuovi dettagli sull'operazione che ha portato Franco Mastantuono alla Fiorentina. Il talento argentino arriva a Firenze con la formula del prestito secco dal Real Madrid, in un affare costruito per favorire la crescita del classe 2007 senza perdere il controllo sul suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione sulla suddivisione dello stipendio, sarà la Fiorentina a sostenere la parte più consistente dell'ingaggio del giocatore, coprendo il 60% dello stipendio.
Il restante 40%, invece, resterà a carico del Real Madrid, ma solo al verificarsi di alcune condizioni previste dagli accordi tra i due club. Ciò significa che addirittura, in caso del raggiungimento di determinati risultati (individuali e di squadra), la Fiorentina potrebbe arrivare a restituire il 40% in carico ai blancos, coprendo così di fatto tutto l'ingaggio.
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