In Argentina si stupiscono per l'accoglienza di Firenze a Mastantuono: "Ecco la differenza tra la Spagna e l'Italia"

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Le immagini dell'arrivo di Franco Mastantuono a Firenze (qui le nostre) e il conseguente delirio dei tifosi viola ha fatto il giro del mondo. Sui social tante pagine internazionali hanno ripostato i video del bagno di folla fatto dall'argentino appena messo piede in Italia. Oltre 500 persone hanno sfidato il caldo e si sono posizionate all'esterno dell'aeroporto di Peretola per abbracciare il fenomeno proveniente dal Real Madrid.

Scene di estasi collettiva che hanno colpito tanti media stranieri. Tra questi anche Espn Argentina, che ha ripubblicato i video sul proprio profilo Instagram, con tanto di commento dei presenti in studio. Qualcuno dei giornalisti, si sente, afferma: "Ecco la differenza tra la Spagna e l'Italia" in relazione al calore dimostrato per l'esterno classe 2007.