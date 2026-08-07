Borgonovo, la famiglia non sarà al Centenario della Fiorentina: "Invito arrivato solo ieri"

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Il Centenario della Fiorentina, in programma il 29 agosto allo Stadio Artemio Franchi, dovrà fare a meno di una presenza particolarmente significativa. Secondo quanto riportato da Firenzedintorni.it, la famiglia di Stefano Borgonovo ha deciso di non partecipare all'evento organizzato dalla società per celebrare i cento anni di storia del club.

A spiegare i motivi della scelta è stata Chantal Borgonovo, che ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la posizione della famiglia: "Desidero ringraziare di cuore tutti i tifosi della Fiorentina per il costante e immenso affetto che dimostrano ogni giorno verso la memoria di Stefano. Ci tengo a comunicare personalmente, per totale trasparenza verso la città e la tifoseria, che la mia famiglia non sarà presente alle celebrazioni del 29 agosto allo Stadio Franchi. L'invito ufficiale del club ci è stato recapitato solo ieri, 6 agosto; con un preavviso così stretto, avevo già pianificato e prenotato da tempo un viaggio personale che non è possibile rimandare, anche a fronte di una gestione logistica che non ha agevolato una nostra presenza. Il legame indissolubile tra Stefano e Firenze vive ogni giorno nel cuore della sua meravigliosa tifoseria, oltre ogni singola serata ufficiale. Saremo vicini con il cuore a tutti i tifosi il 29 agosto. Buon Centenario a tutta la Firenze Viola!".