Lecce, Di Francesco: "Domenica la vedo ostica. Viola costretta a fare risultato"

In vista di Fiorentina-Lecce di domenica pomeriggio, ha parlato in conferenza stampa il tecnico salentino Eusebio Di Francesco. Che si dice comunque preoccupato di affrontare i viola: "Io la vedo più ostica, dall'altra parte c'è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, ma è un desiderio che abbiamo anche noi. Dall'altra parte ci sono giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati a situazioni anche difficoltose in una situazione non facile. Ma alla fine le risposte le dà il campo. Nella gara dovremo avere equilibrio, sotto tutti i punti di vista".

Queste invece le parole sugli ex Sottil e Maleh: "Sottil è rientrato da poco con la squadra, è un po' difficile dire se partirà dall'inizio. Maleh può essere uno dei protagonisti della partita, dall'inizio o a gara in corso. Sono contento di avere dei dubbi. L'unico che non dovrebbe essere convocato è Pierret, ha avuto male alla schiena e non si è allenato negli ultimi giorni. Marchwinski non è in lista, di lui ne potremo parlare più avanti".