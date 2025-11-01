FirenzeViola Esclusiva FV, W. Sabatini: "Da Pradè gesto di lealtà sportiva. Futuro? Nessuno può rifiutare i viola, io compreso"

"Le dimissioni sono un gesto di lealtà sportiva e di serietà encomiabile". Walter Sabatini commenta così a Firenzeviola.it la decisione dell'ormai ex ds viola Daniele Pradè. "Quello delle dimissioni è un istituto decaduto, non le presenta mai nessuno. Mi dispiace perchè trovo che la Fiorentina non sia stata costruita male e sono sorpreso dell'andamento. La campagna acquisti è stata buona e Pioli, per le sue capacità, è fuori da ogni possibile contestazione. Veramente il calcio è imperscrutabile, ormai non esiste più la possibilità di fare un'analisi preventiva, non si sa mai quello che succede. La Fiorentina ripeto ha preso ottimi calciatori e ha un bravo allenatore".

Ora come si gestisce la situazione. C'è comunque Goretti...

"Sì, certo Goretti lo ha già fatto, non a questi livelli però il ds lo sa fare. Vediamo come si riorganizza la società, però tutto deve essere sistemato perché Firenze e la Fiorentina nel calcio sono necesssari, hanno un ruolo molto importante. Io sono ancora legato alla Fiorentina di Chiarugi, Maraschi, Ferrante, Rogora, Merlo, De sisti. Per non parlare di Amarildo"

Si è parlato dell'assenza anche di un grande uomo di calcio. Se i viola dovessero contattarla lei che farebbe?

"Ma vuoi scherzare? Stiamo parlando della Fiorentina. Non mi propongo perché non mi sembra educato e devo essere il più discreto possibile. Ma la Fiorentina è la Fiorentina. E' tra i primi tre-quattro club in Italia e non credo che ci possa essere qualcuno che possa rifiutare la Fiorentina. Io sicuramente no e penso che nessun altro che fa il mio mestiere possa farlo. E' una piazza di prestigio assoluto"