Sucic: "All'Inter c'è grande concorrenza. Contento della prestazione di oggi"

Petar Sucic, autore di un gol in Inter-Fiorentina, ha parlato a Dazn nel post partita commentando la sua prestazione: "L'inter è un grande club, è normale non avere tante chance di giocare, ci sono tanti giocatori forti, sono contento della prestazione fatta oggi. Scambiare la amgliett? No, oggi la tengo per ricordare il gol, ne ho un'altra in spogliatoio che scambierò con il mio connazionale Pongracic".