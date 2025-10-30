Dagli inviati Chivu in sala stampa: "Bisseck ci ha aiutato a contenere la velocità di Kean"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche in sala stampa nel post partita della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

I marcatori diversi mandati a segno e gli zero gol subiti sono gli aspetti più importanti?: "Io guardo l'approccio e non i numeri. Nel primo tempo siamo stati un po' leziosi negli ultimi metri, nel secondo tempo abbiamo aggiunto un po' di cattiveria e tiro da fuori. Poi c'è stata una grande azione sul raddoppio sia collettiva che individuale. Sono contento per Sucic che si è riuscito a sbloccare".

Come valuta la prova di Bisseck da centrale? Lo vede migliorato nella concentrazione? "Per me non è un esperimento, parliamo di un difensore completo. C'era bisogno di lui centrale per contrastare la velocità di Kean. Per la concentrazione, quale giocatore non fa errori? Abbiamo un difensore forte che ha tutto per giocare ad alti livelli".

Sul ritorno della Curva: "La Curva dà energia e qualcosa in più. Contento di aver regalato ai tifosi una buona vittoria".