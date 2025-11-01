Lecce, la lista dei convocati per la Fiorentina: rientra l'ex Sottil

di Redazione FV

Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e valida per la 10^ giornata di Serie A. Due rientri importanti per Eusebio Di Francesco: centrocampo torna a disposizione Pierret, ma soprattutto in attacco è da registrare il ritorno dell'ex Riccardo Sottil. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Stulic