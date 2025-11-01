Lecce, la lista dei convocati per la Fiorentina: rientra l'ex Sottil
Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e valida per la 10^ giornata di Serie A. Due rientri importanti per Eusebio Di Francesco: centrocampo torna a disposizione Pierret, ma soprattutto in attacco è da registrare il ritorno dell'ex Riccardo Sottil. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Stulic
