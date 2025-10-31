Lecce: out Jean e lavoro individuale per Perez. Domani la rifinitura
FirenzeViola.it
Come comunicato sul sito ufficiale del Lecce, la squadra stamattina era impegnata in una seduta di allenamento, per preparare al meglio la sfida in casa della Fiorentina, in programma alle 15:00. Nell'allenamento odierno non era presente Jean, che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore sinistro nell'aprile scorso, e ha svolto un lavoro personalizzato Perez. Domani mattina i prossimi avversari del club viola, svolgeranno l'allenamento di rifinitura.
Pubblicità
Avversari
Le più lette
Copertina
RFVD'Aversa: "Fiorentina brava a uscire dalle sofferenze. Consigliai Pongracic e Fazzini a top club. Piccoli farà 10/12 goal"
Luca CalamaiDisastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com