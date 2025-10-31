Lecce: out Jean e lavoro individuale per Perez. Domani la rifinitura

di Redazione FV

Come comunicato sul sito ufficiale del Lecce, la squadra stamattina era impegnata in una seduta di allenamento, per preparare al meglio la sfida in casa della Fiorentina, in programma alle 15:00. Nell'allenamento odierno non era presente Jean, che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore sinistro nell'aprile scorso, e ha svolto un lavoro personalizzato Perez. Domani mattina i prossimi avversari del club viola, svolgeranno l'allenamento di rifinitura.