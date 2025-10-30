Emozione per Dzeko. Ovazione della Curva Nord dopo Inter-Fiorentina

di Redazione FV

Ieri Edin Dzeko, accompagnato dal suo ex compagno Nicolò Barella, ha ricevuto l'ovazione di tutto San Siro alla fine della partita terminata 3-0 per i nerazzurri. La Curva Nord, al triplice fischio di Sozza, ha iniziato a cantare per il suo ex centravanti, omaggiandolo l'attaccante della Fiorentina con questo coro: "Edin Edin Dzeko Dzeko, Edin Edin Dzeko Dzeko...".

Il tutto è stato poi ripubblicato dal bosniaco sul suo canale Instagram.