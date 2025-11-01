Il mercato da 90 milioni: l'affare Piccoli e i tanti riscatti. L'ultima rosa costruita da Pradè
L'ultimo calciomercato condotto da Daniele Pradè alla guida della Fiorentina è stato forse il più chiacchierato: novanta milioni di euro, cifra chiacchierata tantissimo in città dopo il periodo nero attraversato finora dalla squadra, costruita dall'ormai ex direttore sportivo viola per migliorare il sesto posto dell'anno scorso. Quello di Roberto Piccoli è l’arrivo più costoso (25 milioni + bonus), seguito da Sohm (15 milioni). Rilevanti anche le spese per i riscatti: Fagioli (13,5 milioni), Gudmunsson (13 milioni), Gosens (7,5 milioni). E poi Fazzini (arrivato per 10 milioni dall’Empoli). Una serie di operazioni che dovevano servire a mettere in piedi una rosa da Europa League, e che invece alle porte della decima giornata di campionato si ritrova in piena lotta retrocessione.
Questa la tabella con gli acquisti fatti in estate:
Robin Gosens (d) (definitivo, Union Berlino) risc. 7,5 mln
Nicolò Fagioli (c) (definitivo, Juventus) risc. 13,5 mln + 3 bonus + 10% riv.
Edin Dzeko (a) (definitivo, Fenerbahce) svinc.
Albert Gudmundsson (a) (definitivo, Genoa) risc. 13 mln
Jacopo Fazzini (c) (definitivo, Empoli) 10 mln
Mattia Viti (d) (prestito con dir. risc., Nizza) ev. risc. 4,5 mln
Eman Kospo (d) (definitivo, Barcellona) 0,4 mln
Luca Lezzerini (p) (definitivo, Brescia) svinc.
Simon Sohm (c) (definitivo, Parma) 15 mln + 1 bonus + 5% plusv.
Roberto Piccoli (a) (definitivo, Cagliari) 25 mln + 2 bonus + 10% riv.
Hans Nicolussi Caviglia (c) (prestito con dir./obbligo risc., Venezia) 1 mln + ev. risc. 7 mln
Tarik Lamptey (d) (definitivo, Brighton) 6 mln + bonus
