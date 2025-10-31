Qui Lecce, la probabile formazione: in campo un ex viola ma non è Sottil
Il Lecce arriva a Firenze domenica in un buono stato di forma anche se gli ultimi risultati non hanno sorriso particolarmente alla squadra salentina allenata da Eusebio Di Francesco. Nonostante le sconfitte contro Udinese e Napoli, i giallorossi arrivano al Franchi avanti in classifica rispetto alla Fiorentina con 6 punti raccolti in 9 giornate. Per la sfida di domenica il tecnico potrà contare di nuovo sul grande ex della sfida Riccardo Sottil che dovrebbe tornare a disposizione anche se non partire dal primo minuto a causa dei problemi fisici subiti nelle scorse settimane.
Nel 4-3-3 proposto dal tecnico, in porta dovrebbe andare Falcone con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo in difesa. A centrocampo spazio a Maleh - altro ex della sfida - Ramadani e Coulibaly, mentre il tridente offensivo potrebbe vedere Camarda iniziare in panchina con Stulic al centro dell'attacco e Pierotti e Banda ai suoi fianchi.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda.
