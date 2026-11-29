Karlstrom: "Oggi faremo il massimo per dare continuità a Bologna"
Il centrocampista e capitano dell'Udinese, Jesper Karlstrom, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina: “Vogliamo fare una grande partita per la nostra gente, soprattutto per il presidente che sta meglio per fortuna. Oggi ci guarda”.
Su cosa si sta concentrando Zanetti?
“Ha grande passione, si vede in campo. Penso abbia fatto un buon lavoro da quando ha iniziato con noi. Abbiamo fatto una buona partita a Bologna, ma dobbiamo continuare”.
Pubblicità
Avversari
Udine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corsodi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Udine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corso
Copertina
Pietro LazzeriniIl rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
Luca CalamaiLa Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatore
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com