Verso Udinese-Fiorentina, il messaggio dei tifosi friulani: “Prendiamoli!”

In vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, cresce l'attesa in casa Udinese. La Curva Nord bianconera ha lanciato un messaggio sui propri canali social, chiamando a raccolta i tifosi in vista della gara contro la squadra viola. L'obiettivo è quello di spingere la formazione friulana verso i tre punti, facendo leva sul sostegno del pubblico di casa. “A Bologna è stata tracciata la strada! Ora continuiamo a percorrerla insieme. Domenica allo stadio Friuli arriva la Fiorentina – prendiamoli!!! Vogliamo i tre punti”

Un appello diretto, con cui il tifo organizzato invita tutto l'ambiente a stringersi attorno alla squadra per affrontare al meglio il prossimo impegno di campionato. Nel comunicato viene ribadita l'importanza della compattezza tra calciatori e sostenitori, chiamati a spingere insieme l'Udinese per tutti i novanta minuti. “La squadra e il popolo friulano devono essere una cosa sola. Novanta minuti di passione, di sostegno incessante, di lotta su ogni pallone. Riempiamo il Friuli, facciamo sentire la nostra voce e trasciniamo i nostri colori alla vittoria! Un solo popolo. Una sola fede. Un solo obiettivo: vincere” Questo il messaggio conclusivo della Curva Nord Udinese 1896, che si prepara dunque a sostenere con grande partecipazione i bianconeri nella sfida contro la Fiorentina.