Varela: "Ci giocheremo la salvezza di partita in partita. A Roma ce la giocheremo"

Gustavo Varela, attaccante del Monza autore di due dei tre gol che hanno permesso alla squadra di Juric di battere la Fiorentina per 3-0 lunedì scorso, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Roma: "Andiamo a Roma per giocarcela, per prenderci i tre punti, dare il massimo e ottenere il miglior risultato possibile. A Malen non ho niente da dire: è un grandissimo giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. Ed è un bene per me e per tutti gli attaccanti, perché ti spinge a crederci e a lavorare per migliorare ogni giorno".

Poi parlando della corsa salvezza del Monza, con l'entusiasmo dopo il successo contro i viola: "Ci proveremo, lotteremo per restare in Serie A. Come dicevo prima, ce la giocheremo in ogni partita, cercheremo di migliorare ogni giorno in allenamento, di crescere come giocatori e di restare uniti. Penso che sia il modo per avvicinarci alla salvezza. Ma la verità è che dobbiamo pensare a una partita alla volta: migliorare di partita in partita, e solo così possiamo guardare al futuro".