Zanetti presenta Udinese-Fiorentina: "Loro temibili ma il più grande pericolo siamo noi stessi"

Il tecnico dell'Udinese, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida ai viola: "Abbiamo studiato i difetti della Fiorentina"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica contro la Fiorentina: "Devo ringraziare intanto i tifosi che hanno capito che la squadra ha dato tutto, alla fine è stato un pareggio, niente di che, con una buona prestazione. L'ambiente però sta dimostrando di esserci vicino e questo è fondamentale. Ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo essere noi con le prestazioni a trascinare i tifosi. In settimana abbiamo lavorato su quella che deve essere la nostra base, la mentalità, il saper soffrire tutti assieme, ho sentito tutt'altra energia in panchina a Bologna rispetto a Venezia, però questa è una base e non bisogna tornare indietro. E' stata una settimana di lavoro intensa, dove è andato tutto in maniera abbastanza regolare. Io sono vecchio stampo, le gare interne sono diverse dalle altre, in casa dobbiamo costruire il nostro obiettivo, giocare in casa dev'essere un vantaggio, con tutte le persone che da casa vengono a darci una mano. Ora abbiamo l'opportunità di dimostrare che non è stato un caso, la prestazione è il grande obiettivo di domenica. La partita di domenica è difficilissima, la Fiorentina è in difficoltà e come noi ha bisogno estremo di fare risultato. Ci servirà la stessa umiltà di domenica scorsa cercando di metterci quel qualcosa in più. So che la vittoria in casa qui manca da tanto e che le vittorie qui sono arrivate spesso un po' a fatica. Vorrei presto ribaltare questa inerzia".

Qual è la chiave tattica per vincere con la Fiorentina?

"Loro hanno dei difetti, noi abbiamo i nostri, abbiamo studiato la gara nel dettaglio, mettendo insieme qualità fisiche e tattiche. Siamo vogliosi di giocare questa partita, dobbiamo riuscire ad accelerare, dev'essere una gara dove dobbiamo mettere tutto".

Che Fiorentina si aspetta? Piotrowski e Palma come stanno?

"La Fiorentina è sempre temibile, ma in questo momento il nostro più grande pericolo siamo noi stessi. Se siamo al massimo nessuna squadra è temibile, se non abbiamo tutti i parametri giusti soffriamo con tutte. Lo studio dell'avversario è fondamentale, ma il centro è rivolto verso di noi, dobbiamo avere le idee chiare, avere benzina nelle gambe. Ci sono situazioni da valutare, ma sui singoli non mi sbilancio, spero che il cambio di metodologia venga assorbito a breve e che questa situazione possa far parte del passato".