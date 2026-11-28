Qui Udinese: quante defezioni per Paolo Zanetti! Zaniolo unica soluzione davanti

L’Udinese si prepara per la sfida con la Fiorentina con assenze pesanti in attacco. Paolo Zanetti, infatti, deve rinunciare sia a Davis che a Gueye, lasciando il solo Bayo tra i disponibili. In dubbio anche Palma e Piotrowski, alle prese con affaticamenti muscolari. Potrebbe quindi essere riproposta l’opzione del tandem leggero là davanti, non ridisegnando la squadra dopo le sensazioni interessanti lasciate post Bologna. In porta nel 3-5-2/3-4-2-1 ci sarà Okoye, con davanti a lui Kabasele, Solet e Abankwah se Palma non dovesse farcela. Sulla destra tornerebbe così Vojvoda, con a sinistra Kamara e al centro Karlstrom insieme a Zarraga in caso di defezione di Piotrowski. Lovric sarà il collante tra mediana e duo offensivo formato da Ekkelenkamp e Zaniolo. Queste le ultime, da Udine, riportate da Tuttomercatoweb.com.

Eco la probabile formazione dei bianconeri in vista di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-4-2-1) - Okoye; Abankwah, Solet, Kabasele; Vojvoda, Kalstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. All. P. Zanetti.