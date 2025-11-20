Juventus, Spalletti recupera Cabal. Vlahovic parzialmente in gruppo

La Juventus di Luciano Spalletti continua a preparare la partita di sabato allo Stadio Artemio Franchi alle ore 18.00 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Nella giornata odierna infatti i bianconeri si sono allenati agli ordini dell'ex ct della nazionale e, come riporta Tuttomercatoweb.com, tra i giocatori facenti parte della seduta c'era anche il difensore Cabal, tornato quindi in gruppo, così come aveva fatto ieri Kelly. Continua il lavoro anche per Dusan Vlahovic, che ha però lavorato solo parzialmente in gruppo.