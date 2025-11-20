Juventus, Spalletti recupera Cabal. Vlahovic parzialmente in gruppo
FirenzeViola.it
La Juventus di Luciano Spalletti continua a preparare la partita di sabato allo Stadio Artemio Franchi alle ore 18.00 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Nella giornata odierna infatti i bianconeri si sono allenati agli ordini dell'ex ct della nazionale e, come riporta Tuttomercatoweb.com, tra i giocatori facenti parte della seduta c'era anche il difensore Cabal, tornato quindi in gruppo, così come aveva fatto ieri Kelly. Continua il lavoro anche per Dusan Vlahovic, che ha però lavorato solo parzialmente in gruppo.
Pubblicità
Avversari
Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?di Stefano Prizio
Le più lette
1 Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
2 Vanoli: "Voglio impegno e ferocia in campo. Gosens non ci sarà. Ranieri resta capitano ma capisca le critiche"
4 I viola dovranno cambiare atteggiamento, il modulo adesso non conta. Verso una squadra più muscolare e di ripartenza
Copertina
FirenzeViolaVanoli sta con Ranieri: "Lo difenderò sempre". Ma ora serve un'altra versione del capitano viola
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com