Lesione per Rugani nell'allenamento di martedì, salta la Fiorentina
FirenzeViola.it
Dopo la probabile assenza di Dusan Vlahovic, Luciano Spalletti dovrà sicuramente fare a meno di Daniele Rugani, infortunatosi nell'allenamento di martedì, riportando, dopo i controlli di rito al J|medical, una lesione al soleo della gamba destra.
Ecco il bollettino medico dei bianconeri:
"In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra".
